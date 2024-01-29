Легендарный игрок «МЮ» и сборной Англии выложил фото с Овечкиным

Бывший нападающий сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни в своих социальных сетях поделился снимком с российским хоккеистом «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

«Рад тебя видеть, приятель», — подписал фото Руни.

Сейчас оба спортсмена наслаждаются отдыхом в Дубае.

В ночь на 28 января «Вашингтон» сыграл с «Даллас Старз», а Овечкин отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. После 47 матчей «Кэпиталз2 занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда отстает на пять очков до зоны плей-офф. 7 февраля «Вашингтон» встретится с «Монреалем».

Всего в текущем сезоне на счету российского форварда 44 матча в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в которых он оформил девять заброшенных шайб и 22 результативные передачи.

Овечкин продолжает погоню за снайперским рекордом Уэйна Гретцки. На счету россиянина 831 шайба. Легендарный канадец забросил 894 шайбы за карьеру в НХЛ, на данный момент Овечкин отстает от него на 63 гола.

Ранее Овечкина признали одним из самых медленных в НХЛ.