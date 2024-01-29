В «Севилье» подтвердили интерес к игроку клуба РПЛ

Координатор «Севильи» Эмилио де Диос считает, что нападающим петербургского «Зенита» Матео Кассьеррой будут интересоваться многие европейские клубы. Об этом он заявил «Спорт-Экспрессу».

«Матео — хороший игрок. Думаю, что им будут интересоваться многие европейские клубы. Мы следим за ним, как и за всеми футболистами, которые хорошо выступают в Европе. Ничего более. Общались ли мы с «Зенитом»? Думаю, я не был хорошим профессионалом, если бы говорил больше, чем делал», — сказал де Диос.

Колумбийский нападающий стал игроком «Зенита» летом 2022 года. Он перешел в команду из «Сочи». До этого форвард выступал в Португалии за «Белененсеш САД» и в Голландии за «Гронинген» и «Аякс».

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) нападающий провел 16 матчей, отметившись 14 забитыми мячами и одной голевой передачей. Он является лучшим бомбардиром РПЛ.

После 18 туров РПЛ «Краснодар» продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 38 очков. На второй строчке расположился петербургский «Зенит» (36 очков), на третьей — московское «Динамо» (32).

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