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Дзагоев выбрал клуб для начала тренерской деятельности

Осинькин рассказал, что Дзагоев пройдет стажировку в «Крыльях Советов»

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Максим Богодвид/РИА Новости

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин сообщил о том, что завершивший карьеру футболиста Алан Дзагоев пройдет стажировку в самарском клубе. Его слова передает «Чемпионат».

«Дзагоев попросился на стажировку на второй сбор «Крыльев Советов». Конечно, мы не могли ему отказать. Мы готовы поделиться с Аланом всеми знаниями, которые у нас есть. Весь второй сбор он планирует быть рядом с нами, в нашем отеле, постоянно наблюдая за процессом», — сказал Дзагоев.

21 ноября 2023 года Алан Дзагоев объявил о завершении профессиональной карьеры. Сам он признавался, что намерен стать тренером. Последним клубом полузащитника стала «Ламия», которая выступает в чемпионате Греции. За команду он провел два матча, отыграв 14 минут.

Дзагоев выступал за ЦСКА с 2008 по 2022 год. Вместе с клубом он трижды становился чемпионом и по четыре раза выигрывал Кубок и Суперкубок России. Сезон-2022/23 он провел в казанском «Рубине», который покинул летом 2023 года.

В составе сборной России Дзагоев провел 59 матчей, в которых забил девять мячей.

Ранее тренер «Краснодара» Ивич попросил проверить на допинг своего игрока.

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