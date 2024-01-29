Более 200 спортсменов примут участие в соревнованиях по горным лыжам на курорте «Манжерок»

На курорте «Манжерок» Сбера пройдут всероссийские соревнования «Кубок России по горнолыжному спорту», сообщает пресс-служба Сбера.

Спортсмены будут соревноваться в дисциплинах «слалом» и «слалом-гигант» с 30 января по 4 февраля 2024 года.

Участники будут соревноваться на трассе «Спортивная». Для «слалом-гиганта» организаторы подготовили трассу длиной 1100 метров, а для «слалома» — 573 метра. Трассы курорта соответствуют всем международным стандартам и успешно прошли испытания.

Всего в соревнованиях примут участие 200 участников из 22 регионов России. Этап розыгрыша Кубка России по горным лыжам пройдет на курорте в третий раз.

На сегодняшний день на «Манжероке» действуют 30 км трасс, система оснежения, детский склон, сноу-парк, тюбинг, 3 подъемника, а также организовано вечернее катание.

В феврале на курорте пройдет «Кубок Манжерока» и детский турнир «Надежды России».