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Российский теннисист потерял три строчки в рейтинге ATP

Россиянин Хачанов опустился на три строчки в рейтинге ATP

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РИА Новости

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов планеты. Первая шестерка сильнейших осталась без изменений.

Российский теннисист Карен Хачанов опустился на три строчки и теперь занимает 18-ю позицию. Павел Котов поднялся с 64-й на 61-ю строчку. Аслан Карацев опустился с 38-го на 39-е место.

Лидером продолжает оставаться сербский теннисист Новак Джокович. У него 9855 набранных очков. Следом за ним идет испанец Карлос Алькарас с 9255 очками. Тройку лучших занимает россиянин Даниил Медведев (8765 очков). Он дошел до финала Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), где уступил представителю Италии Яннику Синнеру в пяти сетах, ведя после двух первых со счетом 0:2.

На четвертом месте рейтинга остался Синнер (8310 очков), одержавший свою первую победу на турнире «Большого шлема». Пятерку замыкает еще один россиянин — Андрей Рублев (5050 очков). Представитель Германии Александр Зверев сохранил за собой шестую строчку рейтинга (5030 очков).

Ранее Медведева призвали публично поддержать Путина.

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