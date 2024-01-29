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«Они никому неинтересны»: иностранный экс-футболист о матчах сборной России

Якубко заявил, что никому не были интересны матчи сборной России в 2023 году

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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший нападающий «Амкара» и сборной Словакии Мартин Якубко заявил, что матчи сборной России в 2023 году были никому не интересны. Его слова передает «Рейтинг букмекеров».

«Кому были интересны матчи, которые сборная России провела в 2023 году? Никому — ни болельщикам, ни игрокам. Я понимаю, что выйти на поле в футболке сборной — это топ твоей карьеры, но не в таких же условиях, как сейчас в России.

Дают ли эти матчи что-то сборной России или проводятся, чтобы просто поставить галочку? Желаю, чтобы все это успокоилось и наладилось уже, потому что уже чересчур этого всего», — сказал Якубко.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

В 2023 году сборная России провела шесть товарищеских матчей, одержав три победы над Ираком (2:0), Камеруном (1:0) и Кубой (8:0).

На 2024 год у национальной команды запланирована игра со сборной Сербии.

Ранее глава УЕФА не смог объяснить, в чем разница между ситуацией с Россией и Израилем.

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