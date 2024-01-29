Теннисиста Медведева призвали публично поддержать Путина

Депутат Государственной думы РФ Роман Терюшков считает, что теннисист Даниил Медведев отрекся от флага России. Его слова передает «Спорт день за днем».

«Безусловно, я был рад поражению спортсмена, который отрекся от флага России. Даниил Медведев в любую минуту имеет шанс вернуть себе расположение россиян. Для этого нужно всего ничего — вернуть флаг России туда, откуда он его стыдливо убрал, и публично поддержать действия Владимира Путина по защите от геноцида русского населения на Украине», — сказал Терюшков.

Медведев, как и все российские теннисисты, выступает на международных турнирах в статусе нейтрального спортсмена. Он убрал из своей социальной сети изображение флага России в описании.

28 января Медведев в финале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) уступил представителю Италии Яннику Синнеру в пяти сетах, ведя после двух первых со счетом 0:2.

Это третье подобное поражение российского теннисиста в финале Australian Open. В 2021 году Медведев уступил сербу Новаку Джоковичу, а в 2022 — испанцу Рафаэлю Надалю.

В своей карьере Медведев лишь один раз выигрывал турнир «Большого шлема». В 2021 году он стал победителем Открытого чемпионата США (US Open).

Ранее первый тренер Медведева заявила о провалах в финале Australian Open.