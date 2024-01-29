Ласицкене назвала Медведева примером после его поражения на AO

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене рассказала, что не смотрела финальный поединок Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), в котором российский теннисист Даниил Медведев проиграл представителю Италии Яннику Синнеру, и призналась, что очень эмоционально воспринимает такие матчи. Ее слова передает Sport24.

«Даниил — чудесный и великолепный спортсмен. Я думаю, что он и его команда знают, что делать. Его семья рядом, а мы, болельщики, отправляем лучики своей поддержки. Даниил — невероятный борец, который убеждает своим примером, что никогда не надо сдаваться», — заявила Ласицкене.

Поединок, который продлился 3 часа 44 минуты, завершился в пяти сетах с результатом 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3. Медведев выиграл два первых сета, однако следом проиграл три партии. Медведеву в третий раз не покорился финал Australian Open.

Медведев стал первым теннисистом в Открытую эру, кто проиграл два финала Australian Open, ведя 2:0 по сетам. В 2022 году россиянин уступил в финальном матче за титул испанцу Рафаэлю Надалю со счетом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5.

В прошлом сезоне победителем Открытого чемпионата Австралии стал Джокович, который одолел греческого теннисиста Стефаноса Циципаса.

Ранее глава ФТР Шамиль Тарпищев заявил, что ему не в чем упрекнуть Медведева после поражения на AO.