Российская фигуристка ответила на слова Тарасовой о лишнем весе

Российская фигуристка, чемпионка Санкт-Петербурга Ксения Гущина поделилась размышлениями о высказываниях про лишний вес спортсменов их вида спорта, которые порой допускают комментаторы во время различных прокатов. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Когда говорят в эфире, что кто-то поправился или толстый — мне кажется, это не очень корректно и правильно. Все-таки есть спортсмен и тренер, они должны решать это между собой. Мы взвешиваемся каждый день. Но мне кажется, никому неприятно, когда о человеке так отзываются. Я же потом пересматриваю трансляции», — заявила Гущина.

Во время прошедшего чемпионата России — 2024 заслуженный тренер Татьяна Тарасова несколько раз высказывалась о лишнем весе, который есть у фигуристок.

В марте 2022 года ISU отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. В сезоне-2022/23 они были сосредоточены на внутренних соревнованиях (этапы Гран-при России и чемпионат страны). На заседании ISU, которое прошло в октябре 2023 года, вопрос о возвращении российских спортсменов не поднимался, несмотря на то, что был в повестке. Последним крупным турниром для россиян стали Олимпийские игры в Пекине в феврале 2022 года.

Ранее российская чемпионка заявила о негативном влиянии денежной мотивации.