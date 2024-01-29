Синнер назвал ключевой фактор победы над Медведевым на Australian Open

Итальянский теннисист Янник Синнер на пресс-конференции после финального матча Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), в котором он одолел представителя России Даниила Медведева, объяснил, за счет чего сумел переломить ход встречи.

«Я просто старался оставаться на корте как можно дольше, зная, что он провел на корте очень много часов. Чем дольше продолжается матч, тем, возможно, у меня появится небольшое превосходство в физическом плане, потому что он отыграл так много часов. Думаю, сегодня это было ключевым моментом», — заявил Синнер.

В финале Australian Open — 2024 Даниил Медведев проиграл Яннику Синнеру. Поединок, который продлился 3 часа 44 минуты, завершился в пяти сетах с результатом 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3. Медведев выиграл два первых сета, однако следом проиграл три партии.

Медведев стал первым теннисистом в Открытую эру, кто проиграл два финала Australian Open, ведя 2:0 по сетам. В 2022 году россиянин уступил в финальном матче за титул испанцу Рафаэлю Надалю со счетом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5.

В прошлом сезоне победителем Открытого чемпионата Австралии стал Джокович, который одолел греческого теннисиста Стефаноса Циципаса.

Ранее Медведев назвал прошедший Australian Open самым изматывающим в карьере.