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Путин сравнил хоккейную «СКА-Арену» с дворцом

Владимир Путин назвал «СКА-Арену» натуральным дворцом

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Алексей Даничев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин остался доволен новой «СКА-Ареной», введенной в эксплуатацию в Санкт-Петербурге в конце 2023 года. Его слова приводит журналист Павел Зарубин.

Президент заявил, что хоккейные болельщики будут стремиться попасть на стадион, чтобы насладиться им.

«Дворец, натуральный дворец! Все предусмотрено, щедро и шикарно для зрителей, конечно. Мы наверх поднялись, посмотрели — абсолютный праздник. Думаю, что зрители будут сюда приходить с удовольствием. Люди будут стремиться сюда прийти. Как на праздник сюда приходишь — здесь все с самого верха слышно и видно. Все красиво очень, как в кино!» — заявил Путин.

9 декабря в Санкт-Петербурге прошел Матч Звезд КХЛ на стадионе «СКА Арена», который является самым большим хоккейным объектом в мире. Арена вмещает в себя 21 500 зрителей и обходит по этому показателю стадион «Белл-центр» в канадском Монреале.

11 февраля петербургский СКА проведет на новой арене первый матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Соперником армейцев станет «Сочи». Стартовое вбрасывание в матче состоится в 17:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что на матче ВХЛ в Самаре произошла массовая драка.

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