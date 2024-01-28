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Полуфиналист Australian Open рассказал, в чем может прибавить Медведев

Экс-теннисист Ольховский: Медведев может прибавить в эффективности подачи

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Andy Wong/AP

Известный в прошлом отечественный теннисист Андрей Ольховский, полуфиналист Australian Open в парном разряде в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о том, что Даниил Медведев на Открытом чемпионате Австралии – 2024 смог подтвердить свой высокий уровень игры. Но также специалист считает, что третьей ракетке мира еще есть над чем работать.

«Даниил подтвердил свой уровень, но он на самом деле показал, что может не только играть далеко от задней линии, но и в корте. Это очень интересно, потому что Даня может использовать разные тактики, и это очень ценно. Думаю, еще есть несколько моментов, где он может прибавить. Например, в эффективности подачи. Первый сет решился, потому что он подавал феноменально – там было 82% первого мяча. Подавая в таком ключе, он очень силен. Потом, конечно, процент подупал, и из-за этого где-то Синнер, может, и вернулся в игру», — подчеркнул Ольховский.

Даниил Медведев уступил в финале Australian Open итальянцу Яннику Синнеру – 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6. Это пятое поражение россиянина в финалах турниров «Большого шлема» в шести матчах. В Мельбурне третья ракетка мира проиграл все три своих финала – Рафаэлю Надалю, Новаку Джоковичу и теперь Синнеру.

Ранее было названо преимущество Синнера над Медведевым.

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