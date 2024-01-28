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Названа причина поражения Медведева от Синнера в финале Australian Open

Экс-теннисист Ольховский: с третьего сета у Медведева просело внимание

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IMAGO/Paul Zimmer/Global Look Press

Знаменитый в прошлом отечественный теннисист Андрей Ольховский, экс-шестая ракетка мира в парном и победитель двух турниров АТР в одиночном разряде, в комментарии для «Газеты.Ru» оценил игру Даниила Медведева в финальном матче Открытого чемпионата Австралии против итальянца Янника Синнера, в котором российский теннисист уступил в пяти сетах, хотя вел 2-0 по партиям. Ольховский считает, что Медведев смог неожиданно навязать оппоненту свой стиль игры.

«Это действительно так: первые два сета Даниил играл очень хорошо. Может быть, это были лучшие два сета на турнире здесь в Австралии. Не то что Синнер не ожидал, он просто был не готов к такому началу матча. К сожалению, не хватило у Дани немножко напора. Где-то, может, подсело внимание, и Синнер вернулся в игру. Наверное, все эти моменты, вместе взятые, позволили Синнеру включиться и выиграть третий сет. В четвертом у Дани были шансы при счете 3:3 – 0:30, 30:40. Этот гейм мог быть переломным, но… Даниил на этом турнире провел очень много времени на корте, и силенок на концовку уже не хватило», — считает Ольховский.

Медведев уступил Синнеру со счетом 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6. Это пятое поражение россиянина в шести финалах на турнирах «Большого шлема». 22-летний Синнер впервые дошел до решающего матча на турнире такого уровня и сразу выиграл титул.

Ранее стало известно, сколько денег потерял Даниил Медведев из-за поражения в финале Australian Open.

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