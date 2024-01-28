Глава УЕФА не смог объяснить, в чем разница между ситуацией с Россией и Израилем

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин в интервью The Guardian заявил, что не будет объяснять разницу подходов к России и Израилю в вопросе проведения матчей в текущих условиях.

После возобновления арабо-израильского конфликта в октябре 2023 года, израильские команды продолжили выступление в турнирах под эгидой УЕФА.

«Не хочу быть слишком конкретным в этом вопросе. Мы следим за каждой ситуацией, в том числе и этой, мне сложно комментировать. Мир сходит с ума, я больше ничего не буду говорить», — заявил Чеферин.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. В 2023 году команда Валерия Карпина не провела ни одной встречи с европейскими командами.

Матч против сборной Сербии должен состояться в марте 2024 года в Москве на «ВТБ Арена». Последняя встреча команд состоялась в групповой стадии дивизиона Б Лиги наций УЕФА еще при Станиславе Черчесове и закончилась победой сербов со счетом 5:0.

Ранее в УЕФА рассказали, когда Россию вновь допустят до международных турниров.