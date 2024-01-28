Назван ключевой момент в матче Синнера и Медведева

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон назвал ключевой момент финала Открытого чемпионата Австралии по теннису между россиянином Даниилом Медведевым и итальянцем Янником Синнером. В комментарии «Газете.Ru» специалист выразил мнение, что Медведев упустил победу в третьем сете.

«Третий сет стал поворотным. Был счет 4:4, там игра развернулась. Этот сет мог закончиться в пользу Медведева, но, к сожалению, этого не случилось — потому что у него не осталось сил. Надо было доиграть два гейма. Но он не смог выиграть один мяч. Теннис — философский вид спорта. Я очень расстроен, но победитель есть победитель, и Янник сыграл просто блестяще этот финал, великолепно. Победа ему досталась справедливо», — констатировал Камельзон.

Медведев проиграл Синнеру в пяти сетах, выиграв первые две партии. Матч завершился со счетом 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6 в пользу итальянца. Россиянин в третий раз не смог выиграть в финале Australian Open, тогда как Синнер выиграл свой первый же финал турнира Большого шлема. При этом Медведев провел на корте в общей сложности почти 24 часа за турнир — больше, чем кто-либо из теннисистов в истории «Больших шлемов».

Ранее Камельзон заявил, что Медведев проявил героизм и русский характер в финале Australian Open.