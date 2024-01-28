Игру Медведева в финале Australian Open назвали героической

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон призвал не осуждать россиянина Даниила Медведева за поражение от итальянца Янника Синнера в финале Открытого чемпионата Австралии. В комментарии «Газете.Ru» он заявил, что Медведев проявил героизм и русский характер.

«Несмотря на то, что Медведев проиграл, и это обидно для всех его болельщиков, он проявил величайший героизм, русский характер. Когда начался третий сет, я понял, что Медведев не выиграет, у него силы кончились. И я оказался прав. А игра, была, безусловно, крутая, длилась без нескольких минут четыре часа. Фантастический финал.

Осуждать нашего парня, упрекать, что он что-то не доделал, не додавил, нельзя. А Синнер — победитель Australian Open, давайте все его поздравим с величайшей победой, первой в его жизни», — сказал Камельзон.

Медведев проиграл Синнеру в пяти сетах, выиграв первые две партии. Матч завершился со счетом 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6 в пользу итальянца. Россиянин в третий раз не смог выиграть в финале Australian Open, тогда как Синнер выиграл свой первый же финал турнира Большого шлема. При этом Медведев провел на корте в общей сложности почти 24 часа за турнир – больше, чем кто-либо из теннисистов в истории «Больших шлемов».

Ранее Камельзон назвал причину поражения Медведева от Синнера.