Названа причина поражения Медведева в финале Australian Open

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон высказался о поражении россиянина Даниила Медведева в финале Открытого чемпионата Австралии от итальянца Янника Синнера. В комментарии «Газете.Ru» специалист заявил, что Даниилу не хватило сил на то, чтобы завершить игру в свою пользу.

«Конечно, я расстроен этим поражением. Но в теннисе нет ничейных результатов, есть один победитель. Итальянец провел блестящий матч в финале. Должен сказать, что Медведев — просто героический человек. Он на этом турнире провел на корте практически сутки, играл пятисетовые матчи. Ему просто не хватило физических сил, больше ничего. Потому что когда побеждаешь в два сета и не выигрываешь последний мяч, значит, нет сил», — считает Камельзон.

Медведев проиграл Синнеру в пяти сетах, выиграв первые две партии. Матч завершился со счетом 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6 в пользу итальянца. Россиянин в третий раз не смог выиграть в финале Australian Open, тогда как Синнер выиграл свой первый же финал турнира Большого шлема. При этом Медведев провел на корте в общей сложности почти 24 часа за турнир — больше, чем кто-либо из теннисистов в истории «Больших шлемов».

Ранее судья не отпустила Медведева в туалет во время финала Australian Open.