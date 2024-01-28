Украинский тренер вышел главным судьей на матч «Зенита»

Украинский тренер футбольного клуба «Зенит» Анатолий Тимощук вышел главным арбитром на товарищеский матч петербургской команды против саудовского «Аль-Фатеха» на сборах в ОАЭ. Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале клуба из Санкт-Петербурга.

Тимощуку помогают представители тренерского штаба «Аль-Фатеха».

В поединке идет первый тайм, счет равный — 1:1.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» набрал 36 очков и занимает втрое место в турнирной таблице. Сине-бело-голубые отстают от лидера «Краснодара» на два балла. Московское «Динамо» с 32 очками идет на третьем месте. Вторая часть чемпионата России стартует в марте. В 19-м туре подопечные Сергея Семака сыграют на своем поле против столичного «Спартака».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциации (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С тех российские команды проводят только товарищеские матчи.

Ранее футболист «Зенита» допустил, что станет священником.