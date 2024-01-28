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В Федерации бокса рассказали о состоянии боксера Стоцкого после ранения

В Федерации бокса заявили, что боксер Стоцкий находится на сборах

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chelboxing74/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Боксер Андрей Стоцкий, получивший огнестрельное ранение, избежал серьезных травм. Об этом «Газете.Ru» сообщили в Федерации бокса России.

«Андрей Стоцкий не получил серьезных повреждений и травм. Он был выписан из больницы в тот же день. Сейчас Андрей уже находится на сборах в Приэльбрусье», — рассказал представитель федерации.

В ночь на 26 января на спортсмена было совершено нападение. Боксер находился в больнице с незначительными повреждениями ноги. Его здоровью ничего не угрожает.

Сообщалось, что знакомый спортсмена посчитал, что тот использует «недвусмысленные знаки внимания» в отношении его супруги, из-за чего решил вызвать Стоцкого на разборки, где и совершил выстрел из травматического пистолета.

Отмечается, что боксер принял решение написать на знакомого заявление в полицию. В пресс-службе Управления МВД России по Челябинску сообщили ТАСС, что полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. Дело поставлено на контроль руководством Главного управления МВД России по Челябинской области и городского управления МВД России.

В 2021 году Стоцкий одержал победу на чемпионате России и присоединился к национальной сборной. Последний поединок он провел в июне 2023 года. Тогда в схватке, которая продлилась шесть раундов, он одержал верх над нигерийцем Остином Ннамди.

Ранее в Самаре пьяный пассажир такси избил чемпионку мира по дзюдо с нарушением слуха.

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