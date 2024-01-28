Итальянская фигуристка назвала россиянку, которой восхищается

Итальянская фигуристка Николь Делла Моника, выступавшая в паре с Маттео Гуаризе, призналась, что ее восхищает прыжковая техника россиянки Александры Трусовой, однако отдельно среди одиночниц выделила свою соотечественницу — Каролину Костнер. Ее слова приводит РИА Новости.

«Про Трусову все говорили: «Вау». Она исполняла так легко сложнейшие прыжки. Но что касается Каролины Костнер, то каждый раз, когда она выходила на лед, замирало дыхание. В последний год Каролина была такой опытной, экспрессивной, и эмоции, которые мы испытывали, когда она каталась, были по-настоящему непередаваемыми», — заявила Делла Моника.

На Олимпийских играх — 2022 в Пекине Трусова стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Анне Щербаковой. Каори Сакамото из Японии замкнула тройку призеров. На турнире Трусова установила историческое достижение, прыгнув пять четверных прыжков в произвольной программе. Трусова — обладательница золотой медали чемпионата России сезона-2021/22, она получила награду после дисквалификации Камилы Валиевой, занявшей на турнире первое место.

После отстранения российских фигуристов от международных турниров Трусова пропустила чемпионат России в сезоне-2022/23. Последний раз она появлялась на льду на Гран-При России в Самаре в конце ноября 2022 года. Тогда она стала второй. Сезон-2023/24 фигуристка пропускает.

Ранее итальянская фигуристка пожалела Валиеву из-за допинга.