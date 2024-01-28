Овечкин вошел в топ-3 в истории НХЛ по голам в январских матчах

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» вошел в топ-3 хоккеистов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству шайб, заброшенных в январе.

В ночь на 28 января «Вашингтон» сыграл с «Даллас Старз». Игра прошла на арене «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и завершилась победой хозяев в овертайме со счетом 5:4. Овечкин забросил шайбу в концовке третьего периода.

Теперь на счету российского игрока 135 голов за карьеру в январских матчах НХЛ. По этому показателю Овечкин догнал Марселля Дионна и теперь уступает лишь Уэйну Гретцки (152) и Горди Хоу (157).

При этом из числа действующих игроков никто не забивал в январе больше. Ближайшим преследователем Овечкина по этому показателю является еще один российский нападающий — игрок «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин. На его счету 99 шайб.

Этот гол стал 831-м за карьеру россиянина в лиге. Овечкин продолжает погоню за снайперским рекордом Уэйна Гретцки. Легендарный канадец забросил 894 шайбы за карьеру в НХЛ, на данный момент Овечкин отстает от него на 63 гола. В текущем сезоне Овечкин установил личный антирекорд: в ноябре и декабре он не забивал в 14 матчах подряд. Всего на его счету девять шайб и 22 результативные передачи в 44 матчах сезона.

Ранее «Вашингтон» отреагировал на прерванную безголевую серию Овечкина.