В УЕФА рассказали, когда Россию вновь допустят до международных турниров

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин признался, что не чувствует на себе давление с российской стороны из-за отстранения клубов и сборных России от международных турниров под эгидой организации. Его слова приводит The Guardian.

«Этот запрет будет действовать, пока продолжаются действия на Украине. Я этому не рад, потому что мне жаль спортсменов, но все, включая УЕФА, должны сделать все возможное, чтобы остановить это. Спортсменам всегда плохо, к сожалению, мы живем в такие сумасшедшие времена», — заявил Чеферин.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. В 2023 году команда Валерия Карпина не провела ни одной встречи с европейскими командами.

Матч против сборной Сербии должен состояться в марте 2024 года в Москве на стадионе столичного «Динамо». Последняя встреча команд состоялась в групповой стадии дивизиона Б Лиги наций УЕФА еще при Станиславе Черчесове и закончилась победой сербов со счетом 5:0.

Ранее Чеферин заявил, что не считает проблемой проведение товарищеского матча между национальными сборными России и Сербии.