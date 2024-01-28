Глава УЕФА о матче Россия – Сербия: почему это такая проблема?

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что не считает проблемой проведение товарищеского матча между национальными сборными России и Сербии. Его слова приводит The Guardian.

«Это [запрет на проведение матча] не в нашей юрисдикции (проведение товарищеских матчей сборных находится в ведении ФИФА. – «Газета.Ru»). Сборная Сербии также может сыграть против вас, меня и остальных в этом зале. По закону мы ничего не можем сделать. Почему это такая проблема? Почему проблема в том, что молодые люди ходят играть в футбол?

Этот матч никого не волнует: если бы вы, англичане, не говорили о нем, никто бы не узнал. Мы в Словении даже не знаем, что они играют, потому что людей не волнуют вещи, на которые часто указывают английские политики и ведущие СМИ», — заявил Чеферин.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. В 2023 году команда Валерия Карпина не провела ни одной встречи с европейскими командами.

Матч против сборной Сербии должен состояться в марте 2024 года в Москве на стадионе столичного «Динамо». Последняя встреча команд состоялась в групповой стадии дивизиона Б Лиги наций УЕФА еще при Станиславе Черчесове и закончилась победой сербов со счетом 5:0.

Ранее Чеферин заявил, что никогда не испытывал давления со стороны России.