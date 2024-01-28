Украинских футболистов не выпустили на турнир в Польшу

Несколько игроков украинской футбольной команды Pocrova Lviv Amp, за которую выступают военные с ампутациями конечностей, не выпустили на чемпионат в Польше из-за проблем с документами. Об этом сообщает Telegram-канал «Обозреватель.ua».

Отмечается, от спортсменов требовали предоставить необходимые документы из военкомата. Семь футболистов, два тренера и клубный врач вернулись во Львов, в то время как остальные семь игроков смогли выехать за границу.

28 января Pocrova Lviv Amp должна была участвовать в предсезонном турнире в Жешуве в рамках подготовки к старту в чемпионате Польши для людей с ограниченными возможностями.

В пресс-службе пограничной службы Украины сообщили, что футболистов Pocrova Lviv Amp не пустили в Польшу из-за отсутствия важных документов.

«Пограничники уcтановили, что большинcтво лиц из cоcтава команды, являющихcя дейcтвующими военноcлужащими, не имеют необходимых документов для переcечения границы», — говоритcя в заявлении.

Ранее Шевченко назвал главную цель во главе украинского футбола.