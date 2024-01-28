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Хави о работе в «Барсе»: жестоко, неприятно, чувствуешь неуважение

Хави признался, что работа в «Барселоне» подрывает его психическое здоровье

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Global Look Press

Наставник «Барселоны» Хави рассказал, насколько тяжело ему работать главным тренером каталонского клуба. Его слова приводит Marca.

«Ощущения от работы в «Барселоне» жестокие, неприятные, ты чувствуешь неуважение. Это ужасно подрывает психическое здоровье, душевное состояние – до такой степени, что ты говоришь, что продолжать смысла нет. И мои близкие об этом знают.

Это происходило со всеми тренерами в этом клубе. В «Барселоне» не может быть своего Фергюсона», – заявил испанский специалист.

27 января «Барселона» на своем поле проиграла «Вильярреалу» (3:5) в матче 22 тура чемпионата Испании. После игры Хави объявил, что покинет пост главного тренера сине-гранатовых по окончании сезона.

В текущем сезоне Ла Лиги «Барса» набрала 44 очка и занимает третье место в турнирной таблице. На 10 очков больше у лидера чемпионата, мадридского «Реала». На второй строчке расположилась «Жирона» (52).

На групповом этапе Лиги чемпионов подопечные Хави выиграли пять из шести матчей и вышли в плей-офф с первого места в группе. В плей-офф они сыграют с «Наполи».

Шотландский тренер Алекс Фергюсон тренировал «Манчестер Юнайтед» 26 лет — с 1986 по 2013 год. За это время английский клуб выиграл 38 титулов.

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