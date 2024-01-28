Овечкин сократил отставание от Гретцки

Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин отметился голом в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Даллас Старс».

Игра прошла на арене «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и завершилась победой хозяев в овертайме со счетом 5:4. Овечкин забросил шайбу в концовке третьего периода. Этот гол стал 831-м за карьеру россиянина в лиге. Также он записал на свой счет результативный пас.

Овечкин продолжает погоню за снайперским рекордом Уэйна Гретцки. Легендарный канадец забросил 894 шайбы за карьеру в НХЛ, на данный момент Овечкин отстает от него на 63 гола .

В текущем сезоне Овечкин установил личный антирекорд: в ноябре и декабре он не забивал в 14-ти матчах подряд. Всего на его счету девять шайб и 22 результативные передачи в 44 матчах сезона.

Для «Вашингтона» это поражение стало четвертым кряду, команда идет на пятом месте в таблице Столичного дивизиона. «Даллас» занимает второе место в Центральном дивизионе.

Ранее россиянин сыграл несколько матчей в НХЛ со сломанной ногой.