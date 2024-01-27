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Головин отдал голевой пас в матче с «Марселем»

Полузащитник «Монако» Головин отдал голевой пас в матче с «Марселем»

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Global Look Press

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин отдал голевой пас в матче 19-го тура чемпионата Франции против «Марселя».

27-летний воспитанник ЦСКА на седьмой минуте игры ассистировал 33-летнему французу Виссаму Бен Йеддеру. На 11-й минуте 29-летний чилийский защитник монегасков Гильермо Марипан совершил фол последней надежды и был удален с поля.

После первого тайма счет на табло стадиона «Велодром» — 2:1 в пользу гостей. На 39-й минуте в составе марсельского коллектива отличился 34-летний габонеця Пьер-Эрик Обамеянг, поразивший ворота соперников с передачи 23-летнего португальца Витиньи. На третьей компенсированной минуте 21-летний француз Манес Акулиш вновь вывел свою команду вперед, голевой пас оформил Виссам Бен Йеддер.

Головин перебрался в «Монако» из столичного ЦСКА летом 2018 года. Его трансфер стал рекордным по стоимости в истории клуба. Головин перешел во французский клуб за €30 млн.

В текущем сезоне россиянин проводит 17-й матч, забив пять мячей и отдав четыре голевые передачи. Головин несколько раз признавался болельщиками «Монако» лучшим игроком команды.

Ранее сообщалось, что «Барселона» проиграла «Вильярреалу» со счетом 3:5 в матче Ла Лиги.

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