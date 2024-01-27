Размер текста
А
А
А

Северная Корея получила статус соответствия от WADA

WADA вернуло статус соответствия антидопинговому агентству КНДР

close
100%
Reuters

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) вернуло статус соответствия антидопинговому агентству КНДР. Об этом сообщает пресс-служба организации на своем официальном сайте.

15 января 2024 года стало известно, что антидопинговое агентство Северной Кореи выполнило все условия соответствия критериям восстановления. Организация лишилась данного статуса в 2021 году после проведенного аудита.

На данный момент WADA не вернуло статус соответствия трем организаицям — Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА), Олимпийскому совету Азии и Международной федерации фитнеса и бодибилдинга.

8 декабря 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) допустил Россию до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе. До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

Ранее Ирина Винер высмеяла олимпийский девиз.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами