Гол Миранчука помог «Аталанте» переиграть «Удинезе»

В матче 22-го тура чемпионата Италии по футболу «Аталанта» из «Бергамо оказалась сильнее «Удинезе».

Встреча прошла в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия» и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 2:0.

Первым поразил ворота «Удинезе» российский полузащитник Алексей Миранчук. 28-летний воспитанник «Локомотива» отличился на 33-й минуте игры, замкнув передачу 22-летнего бельгийца Шарля де Кетеларе.

Этот гол стал для Миранчука вторым в нынешнем сезоне Серии А. С декабря 2023 года россиянин забил три мяча и отметился четырьмя голевыми передачами. В текущем сезоне Миранчук всего провел за команду 18 матчей во всех турнирах.

Второй мяч оформил 25-летний итальянец Джанлука Скамакка с передачи все того же де Кетеларе.

После этой победы бергамаски набрали 36 очков и закрепились на четвертой строчке в турнирной таблице Серии А. «Удинезе» с 18 баллами располагается на 16-м месте.

Миранчук в сентябре 2020 года перебрался в итальянскую «Аталанту» из московского «Локомотива». Россиянину не удалось закрепиться в основном составе команды, и летом 2022 года он на правах аренды перешел в «Торино». Полузащитник год провел в клубе из Турина, забив четыре гола в 29 играх, после чего вернулся в «Аталанту».

Ранее сообщалось, что полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян усугубил повреждение левой лодыжки.