Соболенко призналась, без чего не смогла бы выиграть Australian Open

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, ставшая победительницей Открытого чемпионата Австралии (Australian Open — 2024), в послематчевом интервью заявила, что не смогла бы выиграть, если бы ее не поддерживала семья и команда.

«Команда — спасибо, что всегда остаетесь на моей стороне, несмотря ни на что! Без вас я бы не смогла столького достичь в этом спорте! Я никогда раньше не упоминала семью в победных речах, но на самом деле должна сказать им огромное спасибо за все, что они сделали! Я вас очень люблю, вы — моя главная мотивация!» — заявила Соболенко.

В финале Соболенко одержала победу против китаянки Чжэн Циньвэнь со счетом 6:3, 6:2 и защитила титул чемпионки.

Продолжительность матча составила 1 час и 16 минут.

На пути к финалу белорусская теннисистка обыграла Эллу Зайдель из Германии, Бренду Фрухвиртову из Чехии, украинку Лесю Цуренко, американку Аманду Анисимову, чешку Барбору Крейчикову и еще одну представительницу США — Кори Гауфф.

В мужском финале сразятся Даниил Медведев и итальянец Янник Синнер.

Ранее была раскрыта главная тактическая хитрость Даниила Медведева в полуфинале Australian Open.