Названа причина психологических проблем Медведева на Australian Open

Бронзовый призер Олимпийских игр — 2012, бывшая третья ракетка мира, основатель детской школы большого тенниса Надежда Петрова в беседе с «Газетой.Ru» оценила физическую и психологическую форму Даниила Медведева, который дважды отыгрался со счета 0-2 по сетам на Australian Open — 2024.

«Физическое состояние у него великолепное, хотя по ходу турнира Даниил жаловался на усталость, что очень странно, потому что он начал сезон гораздо позже, чем большинство теннисистов. Медведев не приехал в начале января в Австралию играть разминочные турниры, а прилетел сразу на Australian Open.

Из-за этого у него и возникали трудности по ходу турнира, когда он постепенно находил и налаживал свою игру. Что-то не получалось, и он был вынужден перестраиваться.

Я думаю, по этой причине возникали и психологические сложности, потому что с чистого листа отыграть такой важной турнир очень непросто. На тренировках ты не встречаешься с такими психологическими трудностями, когда на тебя давит соперник, публика, и наступает волнительный момент, когда нужно сыграть важное очко, завершить матч. На корте включаются нервы.

Поэтому по ходу этого Australian Open Медведев постепенно подстраивался и находил свою лучшую игру. Если честно, я подумала, что он уже пришел в свою лучшую форму, когда обыграл Феликса Оже-Альяссима, но потом опять начались проблемы в матче с Хубертом Хуркачем, а с Александром Зверевым дело дошло до пяти сетов.

Поэтому сказать, что Даниил играет сейчас в свой лучший теннис, я пока не могу. Надеюсь, что он оставил свою лучшую игру на финал. Нужно по крайней мере правильно настроиться.

Было бы очень здорово увидеть Медведева победителем Australian Open. Однажды он уже был очень близок к этому титулу, когда вел 2:0 по сетам против Рафаэля Надаля и упустил такой шанс. Наверняка это отложилось у него в голове, и теперь Даниил будет стараться реализовать эту мечту», — сказала Петрова.

В финале Медведев встретится с Янником Синнером, который обыграл на стадии 1/2 Новака Джоковича. Матч состоится в воскресенье, 28 января, в 11.30 по московскому времени.

Ранее Медведеву посоветовали перенять у Зверева одно важное умение.