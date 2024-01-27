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Захарян получил тяжелую травму

Полузащитник сборной России Захарян получил тяжелую травму в игре за «Сосьедад»

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Российский полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян получил серьезную травму по ходу матча 22-го тура чемпионата Испании против «Райо Вальекано».

Футболист травмировался в середине первого тайма, повредив голеностоп. Продолжить игру 20-летний Захарян не сумел, вместо него на поле на 29-й минуте в составе вышел 27-летний испанец Браис Мендес.

После первого тайма счет в матче «Реал Сосьедад» — «Райо Вальекано» не открыт, 0:0.

С момента переезда в Испанию Захарян провел в составе «Реала Сосьедад» 23 матча во всех турнирах, в которых отличился одной результативной передачей.

20-летний полузащитник перебрался в испанский клуб из московского «Динамо» в августе 2023 года, подписав контракт на шесть лет. Сумма трансфера составила €13 млн.

За новую команду российский футболист дебютировал 25 августа, выйдя на поле против «Лас-Пальмаса». При этом по ходу сезона Захарян пропустил ряд матчей из-за проблем со здоровьем, в том числе он перенес коронавирус.

Ранее Юрий Жирков назвал условие, при котором «Крылья Советов» боролись бы за чемпионство.

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