Раскрыта главная тактическая хитрость Медведева в полуфинале Australian Open

Бронзовый призер Олимпийских игр — 2012, бывшая третья ракетка мира, основатель детской школы большого тенниса Надежда Петрова в беседе с «Газетой.Ru» объяснила, что помогло Даниилу Медведеву перевернуть матч против Александра Зверева в полуфинале Australian Open.

Российский теннисист проиграл два первых сета, но затем сумел отыграться и одержать победу со счетом 5:7, 3:6. 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3.

«Что помогло Медведеву переломить ход встречи? Невероятная уверенность и преимущество над соперником, — сказала Петрова. — У них очень похожие стили игры, просто Зверев немного поактивнее сейчас идет вперед и завершает розыгрыши у сетки.

Все-таки таким рослым теннисистам очень тяжело играть в защитный теннис: стоять далеко от задней линии и много бегать. Это сильно сказывается на физическом состоянии. А Медведев как раз втянул Зверева в такую игру, понимая, что у того с «физикой» все не очень хорошо и в пяти сетах соперник даст слабину. Можно назвать это тактической хитростью Медведева.

У Даниила в любом случае был один вариант — терпеть и затягивать в длинные розыгрыши, чтобы утомить Зверева. И он это сделал, поэтому в пятом сете без проблем с брейком завершил этот матч».

В финале Медведев встретится с Янником Синнером, который обыграл на стадии 1/2 Новака Джоковича. Матч состоится в воскресенье, 28 января, в 11.30 по московскому времени.

Ранее Медведеву посоветовали «изнурять» соперника в финале Australian Open.