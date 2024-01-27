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Фигурист Гуменник сдал экзамен по матанализу

Фигурист Гуменник рассказал, что сдал экзамен по матанализу

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Александр Вильф/РИА Новости

Российский фигурист Петр Гуменник рассказал, что в день чемпионата по Санкт-Петербургу сдавал экзамен по матанализу. Его слова приводит ТАСС.

Спортсмен заявил, что из-за этого провел бессонную ночь.

«Утром сдавал экзамен по матанализу, по ощущениям написал хорошо. Я не спал — повторял темы, углублял знания, по-моему это хорошая тактика. Я люблю, когда меня может что-то отвлечь от проката в день выступления, поэтому сегодня совсем не волновался», — заявил Гуменник.

Чемпионат Санкт-Петербурга завершится 28 января. В марте 2022 года ISU отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. В сезоне-2022/23 они были сосредоточены на внутренних соревнованиях (этапы Гран-при России и чемпионат страны). На заседании ISU, которое прошло в октябре 2023 года, вопрос о возвращении российских спортсменов не поднимался, несмотря на то, что был в повестке.

Ранее Александр Жулин рассказал, кто из фигуристок станет лидером после возможной дисквалификации Камилы Валиевой.

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