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Соболенко второй год подряд выиграла Australian Open

Соболенко защитила титул на Australian Open, обыграв в финале Циньвэнь

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Loren Elliott/Reuters

Белорусская теннисистка Арина Соболенко в финальном матче Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) одержала победу против китаянки Чжэн Циньвэнь со счетом 6:3, 6:2 и защитила титул чемпионки.

Продолжительность матча составила 1 час и 16 минут.

На пути к финалу белорусская теннисистка обыграла Эллу Зайдель из Германии, Бренду Фрухвиртову из Чехии, украинку Лесю Цуренко, американку Аманду Анисимову, чешку Барбору Крейчикову и еще одну представительницу СШАКори Гауфф.

В мужском финале сразятся Даниил Медведев и итальянец Янник Синнер.

В прошлом году Соболенко также стала обладательницей титула, в финале переиграв представительницу Казахстана Елену Рыбакину.

В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации WTA лидировать продолжает представительница Польши Ига Свентек. На второй строчке расположилась представительница Белоруссии Арина Соболенко, тройку лучших замыкает Елена Рыбакина из Казахстана. Лучшей из россиянок является Дарья Касаткина (13-е место).

Ранее Беккер заявил, что Медведев был не лучшим в матче со Зверевым.

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