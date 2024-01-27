Российского хоккеиста признали второй звездой дня в НХЛ

Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич назван второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Первой звездой стал форвард «Вегаса» Джонатан Маршессо — автор хет-трика в ворота «Нью-Йорк Рейнджерс». Третий — Логан О'Коннор из «Колорадо» (2+1 в игре с «Лос-Анджелесом»).

27 января «Сент-Луис Блюз» в овертайме вырвал победу у «Сиэтл Кракен» со счетом 4:3. Павел Бучневич перевернул ход игры и принес своей команде победу. «Джазмены» проигрывали перед стартом третьего периода со счетом 2:3. Сначала россиянин сравнял счет, а в дополнительное время забросил шайбу, которая стала победной.

После 47 игр «Сент-Луис Блюз», набрав 52 очка, занимает девятую позицию в Западной конференции. У идущего на восьмой строчке «Нэшвилла», который на данный момент проходит в плей-офф, на одно очко больше.

В текущем сезоне НХЛ Бучневич провел на льду 45 матчей, отметившись 15 заброшенными шайбами и 21 результативной передачей. Он является вторым бомбардиром команды после канадца Томаса Роберта (51 очко).

Ранее сообщалось, что российский хоккеист вновь потерял лидерство в гонке бомбардиров НХЛ.