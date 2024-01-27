Познер не считает теннисиста Медведева лицом российского спорта

Известный российский журналист и телеведущий Владимир Познер оценил успехи российского теннисиста Даниила Медведева на международной арене. Его слова передает Sport24.

«Всем остальным нашим спортсменам практически не дают выступать в других видах спорта. К счастью, Международная федерация тенниса поступила иначе, и там наши спортсмены очень видны. Не только Медведев, но и Рублев и Хачанов. Не могу сказать, что Медведев — лицо российского спорта, но то, что он, вероятно, — самый яркий из российский спортсменов, которые сейчас выступают, да, это так», — сказал Познер.

26 января Медведев вышел в финал Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), обыграв представителя Германии Александра Зверева. После двух сетов россиянин уступал 0:2, а затем перевернул игру.

В финале турнира Медведев встретится с итальянским теннисистом Янником Синнером, который без проблем в полуфинале обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича.

Для Медведева этот финал Australian Open станет третьим в карьере. Ранее он уступил Рафаэлю Надалю (2022) и Новаку Джоковичу (2021).

Российские теннисисты выступают на международных турнирах в качестве нейтральных спортсменов. Они пропустили только Уимблдон 2022 года.

Ранее Медведев рассказал о своем необычном прозвище от Рублева.