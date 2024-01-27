Размер текста
А
А
А

«Зенит» поборется с украинцами за игрока сборной Мали

«Зенит» интересуется вратарем сборной Мали Диарра

close
100%
Visionhaus/Contributor/Getty Images

Петербургский «Зенит» заинтересован в переходе голкипера сборной Мали Джиги Диарра. Об этом сообщает Аfricafoot.

Как сообщает источник, сине-бело-голубые, а также украинский «Днепр-1» и турецкая «Касымпаша» уже вступили в контакт с танзанийским клубом «Янг Африканс», за который выступает 28-летний футболист.

28-летний Джиги Диарра провел три матча в Кубке африканских наций, в которых пропустил всего один мяч.

Этой зимой «Зенит» объявил о подписании трех бразильских игроков. Это защитник Нино, а также полузащитники Артур и Педро. Также команду пополнил россиянин Ильзат Ахметов.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка). «Спартак» — пятый (30 очков).

После возобновления сезона в РПЛ «Зенит» сыграет со «Спартаком» в Санкт-Петербурге.

Ранее игравший в России 17 лет футболист заявил, что ему тяжело далось решение покинуть РПЛ.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами