«Зенит» поборется с украинцами за игрока сборной Мали

Петербургский «Зенит» заинтересован в переходе голкипера сборной Мали Джиги Диарра. Об этом сообщает Аfricafoot.

Как сообщает источник, сине-бело-голубые, а также украинский «Днепр-1» и турецкая «Касымпаша» уже вступили в контакт с танзанийским клубом «Янг Африканс», за который выступает 28-летний футболист.

28-летний Джиги Диарра провел три матча в Кубке африканских наций, в которых пропустил всего один мяч.

Этой зимой «Зенит» объявил о подписании трех бразильских игроков. Это защитник Нино, а также полузащитники Артур и Педро. Также команду пополнил россиянин Ильзат Ахметов.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка). «Спартак» — пятый (30 очков).

После возобновления сезона в РПЛ «Зенит» сыграет со «Спартаком» в Санкт-Петербурге.

Ранее игравший в России 17 лет футболист заявил, что ему тяжело далось решение покинуть РПЛ.