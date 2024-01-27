Матч Медведева и Зверева на Australian Open назвали сумасшедшим

Полуфиналист «Ролан Гаррос» и финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков восхитился матчем полуфинала Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), в котором российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем Германии Александром Зверевым. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Вот это и был финал. Финал я уже увидел. Просто потрясающий, сумасшедший матч. Столько интересных розыгрышей. Безусловно, можно минут на 30 сделать только хайлайтов из этой встречи. Что касается пятого сета, то Зверев настолько был вымотан и устал, что уже еле шевелился», — сказал Чесноков.

Полуфинальная игра завершилась со счетом 5:7, 3:6, 7:6 (4), 7:6 (5), 6:3 в пользу Медведева. По ходу игры против Зверева российский теннисист, проигрывавший по сетам 0-2, исполнил 14 подач навылет, допустил шесть двойных ошибок, выиграл 60% мячей с первой подачи и реализовал три брейк-пойнта из 14.

В финале Открытого чемпионата Австралии Медведев сразится с итальянским теннисистом Янником Синнером, который в полуфинале выбил многократного чемпиона турниров Большого шлема, серба Новака Джоковича. Поединок пройдет 28 января и начнется около 11:30 по московскому времени.

Ранее глава ФТР Шамиль Тарпищев заявил, что Медведев сотворил настоящее чудо в матче со Зверевым.