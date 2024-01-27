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14-летнюю ударившуюся головой об лед фигуристку выписали из больницы

Ударившуюся головой об лед российскую фигуристку Симонову выписали из больницы

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14-летняя фигуристка Мария Симонова была выписана из больницы, куда попала после того, как упала и ударилась об лед во время проката на Всероссийских соревнованиях на призы президента Федерации фигурного катания Москвы (ФФКМ). Об этом сообщила сама спортсменка, слова приводит ее фан-аккаунт в Telegram.

«Меня выписали из больницы, сейчас едем домой, все хорошо. Большое спасибо всем, кто приходил ко мне, писал слова поддержки, делал подарки и интересовался моим самочувствием, мне очень приятно. Удивлена, что так много людей писали и поддерживали», — заявила спортсменка.

Заслуженный тренер России, генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках Москвы (ФФКМ) Нина Мозер рассказала, что у спортсменки выявили сотрясение мозга.

Симонова выступала в паре с Мартином Бреславским. После падения она смогла подняться и закончить программу, а уже из подтрибунного помещения ее забрали врачи. 14-летнюю фигуристку госпитализировали в одну из больниц Москвы. СМИ писали о потери памяти у спортсменки.

В сезоне-2023/24 Симонова и Бреславский стали вторыми на Кубке Москвы, уступив Варваре Медведевой и Павлу Астахову более 20 баллов. Также они стали четвертыми на чемпионате Москвы — 2023. В прошлом сезоне Симонова и Бреславский выиграли там бронзовые медали.

Ранее американская чемпионка назвала российскую фигуристку своим кумиром.

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