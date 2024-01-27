Гол Малкина не спас «Питтсбург» от поражения «Флориде»

«Питтсбург Пингвинз» проиграл «Флориде Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча состоялась на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге. Основное время закончилось ничьей со счетом 2:2, в овертайме команды также не смогли выявить победителя. В серии послематчевых буллитов точнее оказалась «Флорида», победную шайбу забросил Сэм Райнхарт.

В основное время за «Флориду» Райнхарт также отличился, еще один гол на счету Эвана Родригеса. Ворота «Пантерз» защищал российский голкипер Сергей Бобровский, который отразил 35 ударов из 37 нанесенных.

За «Питтсбург» отличились Джейк Гюнцель и российский нападающий Евгений Малкин, который забросил шайбу за 42 секунды до конца основного времени, благодаря чему «Пингвинз» перевели игру в овертайм. Всего на счету Малкина в нынешнем сезоне 39 (16+23) очков в 45 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

«Питтсбург» потерпел третье поражение подряд. «Флорида», наоборот, одержала победу в третьем подряд матче.

Ранее в США заявили, что Малкин перестал быть Малкиным.