Российский дзюдоист завоевал золото на квалификационном турнире Олимпиады

Российский дзюдоист Яго Абуладзе завоевал золотую медаль на этапе Гран-при который проходит в португальском Одивелаше.

Абуладзе стал победителем в категории до 66 кг. В финальном поединке он одолел представителя Азербайджана Яшара Наджафова.

Среди женщин серебро завоевала Дарья Курбонмамадова, которая в финале категории до 57 кг уступила Ха Ми-Ми из Южной Кореи. Глафира Борисова завоевала бронзу в весе до 52 кг.

Турнир в Португалии имеет статус квалификационных соревнований для Олимпийских игр 2024 года в Париже. Он завершится 28 января.

8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) допустил Россию до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе. В организации сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

Летние Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее призер ОИ из России заявил, что его не расстраивает отсутствие международных турниров.