Гвардиола заявил, что станет лучше спать после ухода Клоппа из «Ливерпуля»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, комментируя заявление наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа о его уходе из клуба после завершения сезона-2023/24, признался, что ему не довелось узнать его поближе, однако назвал своего визави невероятным тренером и человеком. Его слова приводит издание Daily Mirror.

«У меня такое ощущение, что когда он уйдет, уйдет и часть «Ман Сити». Он с «Ливерпулем» был нашим самым главным соперником здесь все эти годы, и с дортмундской «Боруссией» – он был моим главным соперником. Его будет не хватать, я буду скучать по нему. Я немного рад – буду лучше спать по ночам перед играми с «Ливерпулем», — заявил Гвардиола.

Немецкий специалист работает в «Ливерпуле» с осени 2015 года. Под его руководством «красные» выиграли Английскую премьер-лигу (АПЛ), Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, Кубок английской лиги, Кубок Англии и Суперкубок УЕФА.

В текущем сезоне АПЛ подопечные Клоппа набрали 48 очков после 21 матча и занимают первое место в турнирной таблице.

Ранее Клопп объяснил, почему уходит из «Ливерпуля».