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Овечкина назвали главным голеадором всех времен

Защитник «Северстали» Барберио об Овечкине: неудачные отрезки случаются у всех

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Geoff Burke-USA TODAY Sports/Reuters

Защитник клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Северсталь» Марк Барберио выразил уверенность в том, что российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сумеет побить рекорд Уэйна Грецтки и обойдет его в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводит «РБ Спорт».

«Я не так много слежу за игрой «Вашингтона», но знаю, что у команды новый тренер, и надо время, чтобы привыкнуть к новой системе. Овечкин – главный голеадор всех времен, а неудачные отрезки случаются у всех. Посмотрим, сколько шайб он забросит по итогам сезона. Возможно, меньше, чем от него ожидают, но определенное количество голов он все равно забьет», — заявил он.

Российский нападающий продолжает погоню за снайперским рекордом Гретцки. Легендарный канадец забросил 894 шайбы за карьеру в НХЛ, на данный момент Овечкин отстает от него на 64 гола. При этом в текущем сезоне он установил личный антирекорд: в ноябре и декабре он не забивал в 14-ти матчах подряд. Всего на его счету 8 шайб и 21 результативная передача в 43 матчах сезона.

Игра против «Колорадо Эвеланш», которая прошла 15 января и завершилась поражением «Кэпиталз» со счетом 6:2, стала для Овечкина 1390-й в НХЛ. По количеству матчей в лиге россиянин занимает общее 44-е место, вплотную приблизившись к Дагу Монсу, который провел на одну встречу больше. На данный момент в этих матчах Овечкин забросил 830 шайб и сделал 684 ассиста.

Ранее в «Вашингтоне» объяснили разрыв связки Овечкина и Кузнецова.

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