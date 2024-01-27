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Семин назвал чудом выход Медведева в финал Australian Open

Тренер Семин: у Медведева большие шансы на победу на Australian Open

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РИА Новости

Бывший главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Юрий Семин поделился эмоциями от победы российского теннисиста Даниила Медведева над представителем Германии Александром Зверевым в полуфинале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) и объяснил, почему у россиянина хорошие шансы выиграть титул. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Это чудо. Замечательно! Поздравляем нашего теннисиста. Думаю, что сейчас у него большие шансы на победу, потому что нет Джоковича», — сказал Семин.

Полуфинальная игра завершилась со счетом 5:7, 3:6, 7:6 (4), 7:6 (5), 6:3 в пользу Медведева. По ходу игры против Зверева российский теннисист, проигрывавший по сетам 0-2, исполнил 14 подач навылет, допустил шесть двойных ошибок, выиграл 60% мячей с первой подачи и реализовал три брейк-пойнта из 14.

В финале Открытого чемпионата Австралии Медведев сразится с итальянским теннисистом Янником Синнером, который в полуфинале выбил многократного чемпиона турниров Большого шлема, серба Новака Джоковича. Поединок пройдет 28 января и начнется около 11:30 по московскому времени.

Ранее было названо «огромное преимущество» Синнера перед Медведевым в финале Australian Open.

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