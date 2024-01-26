Интерес «Зенита» к Скопинцеву назвали фейком

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев в интервью Legalbet заявил, что интерес петербургского «Зенита» к защитнику «Динамо» Дмитрию Скопинцеву не имеет под собой оснований.

По его мнению, трансферы любят тишину, а не слухи.

«Меня спрашивали по Тикнизяну, и я сказал, что не стану разговаривать, пока не будет трансфера. Так в итоге и вышло. Когда контракт подписан, тогда и можно что-то обсуждать. А до этого идут фейки. Здесь может быть вброс агентов, чтобы решить свои вопросы. Это слухи», — заявил Кобелев.

В текущем сезоне чемпионата России Скопинцев провел за «Динамо» 18 матчей, забив один мяч. Эктов в пяти матчах не отметился результативными действиями.

25 января стало известно, что трансфер Тикнизяна в «Зенит» сорвался. Защитник запросил зарплату €2 млн, стороны не смогли договориться об условиях личного контракта.

После 18 туров Российской премьер-лиги «Зенит» набрал 36 очков и занимает втрое место в турнирной таблице. Сине-бело-голубые отстают от лидера «Краснодара» на два балла. «Динамо» с 32 баллами идет на третьем месте. «Локомотив» — на четвертом.

Ранее было названо условие, при котором «Зенит» будет бороться за чемпионство.