«Торпедо» предсказали возвращение в РПЛ в 2025 году

Бывший защитник московского «Торпедо» Валентин Ковач в интервью Legalbet заявил, что ожидает возвращения черно-белых в Российскую премьер-лигу (РПЛ) в 2025 году.

По его мнению, для этого необходимо провести грамотную трансферную кампанию и помочь раскрыться главному тренеру Олегу Кононову.

«Думаю, что через год «Торпедо» вернется в РПЛ. Надо, чтобы тренер раскрылся. Конечно, еще нужна помощь со стороны руководства, ветеранов клуба. Тех, кто ковал славу клуба. Для выхода в РПЛ нужно омоложение и укрепление состава, тогда все должно получиться», — заявил Ковач.

О назначении Олега Кононова было объявлено 17 января. Тогда же стало известно, что у «Торпедо» сменилось руководство: президентом клуба вместо Ярослава Савина стал бывший член наблюдательного совета «Химок» Александр Волнушкин.

На данный момент «Торпедо» находится на восьмом месте в турнирной таблице Первой лиги. В активе команды 27 очков после 20 матчей.

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