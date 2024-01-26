России отказали в проведении этапа Гран-при по фигурному катанию

Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение не проводить этап мирового Гран-при в сезоне-2024/25 в России. Об этом сообщает пресс-служба организации.

На прошедшем 26 января заседании совета ISU было объявлено о том, что этапы серии Гран-при в новом сезоне примут США, Япония, Финляндия, Канада, Франция и Китай.

В последний раз Россия принимала мировой этап Гран-при в ноябре 2021 года, тогда соревнования прошли в Олимпийском парке в Сочи.

В марте 2022 года ISU отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. В сезоне-2022/23 они были сосредоточены на внутренних соревнованиях (этапы Гран-при России и чемпионат страны). На заседании ISU, которое прошло в октябре 2023 года, вопрос о возвращении российских спортсменов не поднимался, несмотря на то, что был в повестке.

Ранее фигуристка Анастасия Скопцова выложила в соцсетях фото в черном платье.