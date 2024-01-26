Сбитые велосипедистки в Ленобласти вернулись к тренировкам

Директор школы-интерната «Олимпийский резерв» Вячеслав Ванжин в интервью «Фонтанке» заявил, что пострадавшие в прошлогоднем ДТП велосипедистки вернулись к тренировочным занятиям.
«Все в строю», — заявил Ванжин.
По словам наставника, девушки вернулись в спорт после реабилитации и прохождения осмотра в спортивном диспансере, и к тренировкам их допустили с соблюдением всех рекомендаций.
7 сентября водитель КАМАЗа наехал на группу велогонщиков и легковой автомобиль сопровождения на 60‑м километре автотрассы «Скандинавия». 31-летний водитель грузовика, который оказался гражданином одной из стран ближнего зарубежья, протаранивший колонну девочек-велосипедисток, уснул за рулем.
Главный тренер сборной России по велоспорту на шоссе Иракли Абрамян заявил, что тренировку проводила региональная команда, ее члены и стали участниками ДТП.
Ранее стало известно, зачем в Челябинске стреляли в боксера.