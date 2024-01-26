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Тренер «Созвездия» назвал хорошую инфраструктуру одной из причин успеха хоккеистов

Тренер ХК «Созвездие» Ляскевич рассказал о планах организовать спорт-класс

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В 2024 году в школе им. Н.М. Карамзина на территории ледового дворца «Созвездие» будет создан спорт-класс, чтобы юные хоккеисты смогли тренироваться и заниматься учебой в одном месте. Об этом заявил тренер ХК «Созвездие» Иван Ляскевич после победы его команды в матче против «Витязя» 21 января.

Тренер команды отметил, что команде удалось победить не только благодаря хорошей игре, но и благодаря удобной инфраструктуре.

«В планах на следующий сезон перейти в группу А регулярки ФХМ и обеспечить команду спорт-классом в школе Карамзина на смежной с ареной территории, объединить в одно расписание и учебу и тренировки. Дети будут с утра приезжать, а вечером уезжать из одного места, что позволит далеко живущим ребятам быть в составе нашей команды, и в целом снизит на них нагрузку поездок с учебы на тренировки», — сказал тренер.

Иван Ляскевич добавил, что ребята показали на турнире великолепный результат, обойдя соперников из группы Б и А.

В финале ребята из «Созвездия» уступили одной из самых сильных команд России по 2013 году — «Спартаку». Но сами хоккеисты отметили, что хороших результатов удалось добиться благодаря тренировкам на арене «Созвездие».

Напомним, с 18 по 21 января в Балашихе прошел 13 хоккейный турнир на кубок Олимпийского чемпиона Юрия Ляпкина.

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